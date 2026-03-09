リンクをコピーする

ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１、伊８１ｂｐに大幅拡大、有事相場で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.892 フランス3.597（+71） イタリア3.706（+81） スペイン3.416（+52） オランダ2.993（+10） ギリシャ3.694（+80） ポルトガル3.356（+46） ベルギー3.505（+61） オーストリア3.218（+33） アイル