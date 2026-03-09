様々な柑橘づくりが盛んな高知県香南市で、ハウス栽培の小夏の出荷がはじまっています。直径6センチほどの、小ぶりな淡い黄色の実が目をひく小夏。JA高知県の香美地区果樹部温室小夏研究会では、香南市の生産者10人が約160アールの農業用ハウスで、小夏栽培に取り組んでいます。温室小夏研究会の中内健祐代表の圃場でも、2月末ごろから収穫が始まり、3月9日も、家族など10人が実を1つ1つ摘み取る作業に追われていました。栽