欧州株大幅安、独仏指数は全銘柄が下落英市場ではＢＰやシェルが逆行高 東京時間18:23現在 英ＦＴＳＥ100 10089.69（-195.06-1.87%） 独ＤＡＸ23119.50（-471.53-1.98%） 仏ＣＡＣ40 7782.18（-211.31-2.63%） スイスＳＭＩ 12744.93（-350.62-2.64%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:23現在 ダウ平均先物MAR 26月限46835.00（-682.00-1.44%）