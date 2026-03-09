2026年1月、JR土讃線の特急列車の車内で、ナイフで車掌にケガを負わせたなどして、高知地検は、大阪の無職の男を傷害などの罪で起訴しました。起訴されたのは、大阪府枚方市の無職・山内基正被告（63）です。起訴内容によりますと、山内被告は2026年1月25日の午後10時15分頃、高知県大豊町内を運行していたJR土讃線・岡山発高知行きの特急南風の車内で、乗客の高知市の50代の女性の顔に、刃渡り約8センチのナイフをつきつけ「俺は