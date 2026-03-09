チョコレートのように見えるのに「新しすぎてチョコレートとは呼べない」と自称する明治の「生のときしっとりミルク」が、2026年1月13日に全国発売となりました。明治 生のとき「チョコレートとは呼べない秘密」75秒（YouTube）https://youtu.be/yWYkfdewSms“生ねり食感”が高い評価同社カカオマーケティング部 カカオグループのグループ長、正直哲郎さんは「2025年5月に関東甲信越限定で発売した際には想定の倍以上の65万個の販