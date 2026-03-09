ミラノ・コルティナ五輪での神解説が話題となった高橋成美さんが８日放送のＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演。番組内で悩み相談して、授かったアドバイスに涙を流した。撮影はミラノ・コルティナ五輪の開催前に行われたという。松竹芸能に所属する高橋さんが今後の活動について、「次の夢がタレント。だけどアスリート上がりが、『タレント、頑張ってます』と言うとカッコ悪いんじゃないかと思って」とＭＣの千鳥・大悟に相