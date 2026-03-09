高市総理「閣僚による遅刻、これは本来あってはならないことでございます。以後、ないようにしっかりと気をつけてまいります」高市総理はきょうの国会で、先週の閣議に小野田経済安保担当大臣が遅刻したことについて「道路事情などで、不測の事態が起きたと聞いている」と説明した上で、再発防止に気をつけるとの認識を示しました。また、先週、自民党の斎藤文部科学委員長も委員会の理事会に遅刻し、委員会の開催が見送られました