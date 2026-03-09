3月7日（現地時間6日）、昨シーズンのプレーオフでアキレス腱断裂という大きなケガを負ったボストン・セルティックスのジェイソン・テイタムが、ダラス・マーベリックス戦で復帰を果たした。 現在28歳のテイタムは、203センチ95キロのスイングマン。アメリカの名門デューク大学出身で、2017年のNBAドラフト1巡目全体3位でボストン・セルティックスから指名を受け入団し、ここまでセルティック一筋