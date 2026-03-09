ディズニー＆ピクサーにとって、およそ10年ぶりの快挙だ。映画『私がビーバーになる時』が、3月6日～8日の北米週末映画ランキングでNo.1を獲得。週末興行収入は北米で4600万ドル、ピクサーのオリジナル作品（フランチャイズ作品を除く）では『リメンバー・ミー』（2017年）以来最高のオープニングとなった。 参考：『私がビーバーになる時』日本版本予告公