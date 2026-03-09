thinkTANKphotoのボディバッグ「プレスパス 10」が、Amazonで9%OFFの1万7,000円となっている。 カメラ本体に加えて、24-70mm F2.8レベルの交換レンズを収納できる容量を持つカメラバッグ。ボディバッグ、ショルダーバッグ、ベルトバッグとして使用できる。 筆者も愛用しており、撮影現場まではローラーケースで移動し、現場では超望遠レンズを手で持ちながら、このバッグに標準ズームレンズ