PS Gシリーズ 株式会社アスクは、PCI Express 5.1（PCIe 5.1）対応のSFX電源ユニット「PS G」シリーズを3月13日（金）に発売する。電気容量別に650/750/850Wを用意しており、カラーはブラックとホワイト。価格は1万8,980円から。 PS Gシリーズは、ATX 3.1規格に準拠したフルモジュラー式電源ユニット。GamerStormブランドに属する。日本メーカー製のコンデンサを搭載するほか、D