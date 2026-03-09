クリプトン・フューチャー・メディアは3月9日、2027年8月31日に20周年を迎える「初音ミク」のアニバーサリー・プロジェクトを開始した。●アニバーサリーを彩る衣装デザインを募集20周年という記念すべき節目を共に創り上げていくべく、同日、ティザーサイト（https://piapro.net/miku20th/）を公開した。さらに、20thアニバーサリー・プロジェクトで「初音ミク」が身に纏う衣装の一般公募を、コンテンツ投稿サイト「piapro（