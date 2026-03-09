日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 19081(7209) 6月限 10001(3437) TOPIX先物 3月限 12946( 10346) 6月限 10478(8136) 日経225ミニ 3月限8713(8677)