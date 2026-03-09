日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 29(29) ソシエテジェネラル証券26(26) JPモルガン証券 203( 3) SBI証券 4( 2) 三菱UFJ