鈴木愛理が自身のInstagramで、家族でいちご農園を訪問したことを報告し、10年前の°C-ute時代の写真も公開した。 【写真】鈴木愛理が10年前の°C-ute時代の写真を公開 ■鈴木愛理が10年前と同じいちご農園を訪問 鈴木は、「今年は隙あらば家族に会ってパワーチャージしています」と絵文字を添えて綴り、写真や動画を計11点投稿した。 鈴木は、「先月、母からの提案で『10年前の今と同じ一日過ごしてみようよʍ