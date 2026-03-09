大阪3月限 日経225先物52600-3130（-5.61％） TOPIX先物3560.0-157.5（-4.23％） 日経225先物（3月限）は前日比3130円安の5万2600円で取引を終了。寄り付きは5万1800円と、シカゴ日経平均先物（5万4015円）を大きく割り込み、ギャップダウンから始まった。売り一巡後は前場中盤にかけて5万2680円まで下落幅を縮めたが、上値の重さが警戒されて、前場終盤にかけて下へのバイアスが強まり、5万1390円まで下げ幅を