日経平均株価 始値54608.63 高値54608.63 安値51407.66 大引け52728.72(前日比 -2892.12 、 -5.20％ ) 売買高36億8477万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆6756億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反落、一時4000円超の暴落に見舞われる ２．前週末の欧州株全面安と原油市況高騰受けリスク