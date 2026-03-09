演歌歌手の徳永ゆうき（31）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。趣味について語った。司会の黒柳徹子から「小さいときから電車が大好きで、将来は鉄道会社に入ろうと思っていらした」と紹介されると、徳永は「思っていましたね。まさか自分が歌い手の世界に入るとは。僕もそうですし、家族も思っていなかったですね」と振り返った。徳永は高校2年でNHK「のど自慢」のグランドチャンピオン