南アフリカのスタルクフォンテイン洞窟群ではヒト亜科の化石が数多く発見されている/Emmanuel Croset/AFP/Getty Images（CNN）科学者らはこのほど、367万年前に生きていた「リトルフット」と呼ばれる初期人類の祖先の顔面骨をデジタル技術を用いて正しい位置に再配置し、顔を再現することに成功した。著名な古人類学者ロナルド・クラーク氏は、ウィットウォーターズランド大学博物館に収蔵されている四つの小さな骨を見つけたのち