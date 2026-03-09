高市総理大臣と全閣僚が出席する衆議院の予算委員会で、この週末、WBCの野球観戦に行った閣僚が挙手を迫られる一幕がありました。中道改革連合小川代表「この中で“私は6日から8日にかけて現地に試合観戦に行った”という閣僚がいたら、ちょっと手挙げてその趣旨答弁してください。いない。片山（財務相）さん1人ですか、本当に1人ですか。官房長官はい」中道改革連合の小川代表は、高市総理がイラン情勢などへの対応を考慮して7