肉食パワーで勝つ！ボクシングＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、同級４位・増田陸（２８＝帝拳）と対戦する同級１位ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）が９日、横浜市内で練習を行った。５階級制覇のレジェンドが驚きの行動を見せた。試合が６日後に迫っているドネアがレイチェル夫人らと焼肉に舌鼓。大方のボクサーなら減量の追い込みに入る時期だが、ドネアは「たくさん食べて、たくさん