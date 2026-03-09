サンコーは、『袋を自動で広げるゴミ箱「PITA BOX」30L』を2026年3月5日に発売しました。実売価格は1万4800円（税込）。 『袋を自動で広げるゴミ箱「PITA BOX」30L』 記事のポイント ゴミ箱に袋を取り付ける手間を簡便化してくれる新発想のゴミ箱。フレームに袋をセットすれば、風の力で広げてくれるので、誰でも簡単にゴミ袋をセッティングできます。蓋は自動開閉式で、2通りの開け方に対応しているのも便利。 本製