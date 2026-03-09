AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÅÚ¶Ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹âµé°¦¼ÖÈÄÌî¤¬¡Ö¿·¼Ö¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¼Ö¤ÎRANGE ROVER¤È±Ç¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÈÄÌî¤¬¡¢°¦¼Ö¤Î¤½¤Ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈÄÌî¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï±¿Å¾¤¹¤ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬¤¹¤­¡£¾Ð¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó±¿Å¾¤â¤¹¤­¤è¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö