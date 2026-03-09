©2026 映画『ストリート・キングダム ⾃分の⾳を鳴らせ。』製作委員会銀杏BOYZ・峯田和伸と若葉竜也が、2026年3月27日公開の映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のエンディング曲「宣戦布告」を2026年3月20日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、1980年に発表されたLIZARDのセカンド・アルバムに収録された楽曲のカバー。映画タイトルにも掲げられている「自分の音を鳴らせ」というメッ