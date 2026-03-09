◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）昨夏、札幌出張の際に一番衝撃を受けたのがクレパスキュラーのデビュー戦だ。函館で追い切りを見ていた時から、その馬体の良さに大物感を感じていた。パドックでも若さを出していたが、馬体の良さは一枚上のものがあった。レースでは前半から行きっぷりが良く、抑えきれない感じで向こう正面で早くも先頭に。速いペー