◆大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）が、横綱・大の里（二所ノ関）を寄り切り、初日を出した。右上手を取ると、迷わず前に出て圧倒した。先場所は取り直しの末、勝利し、２場所連続に殊勲の星となった。「上手取れって、ずっと言われているので、取れてよかった」と振り返った。前日は、横綱・豊昇龍（立浪）に、投げに行ったところをつけ込まれて敗戦となったが、この日はがむ