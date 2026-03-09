風水害体験（流水歩行体験）提供：岡山市 岡山市南区役所は、子どもから大人まで防災を楽しみながら学べるイベント」を3月14日に開きます。 災害時に役立つ知識や経験を、遊びの要素を取り入れたゲームなどで体験してもらおうと行うものです。 南区役所の会場では、地図から危険な場所を予想するハザードマップゲームや、普段は非公開の備蓄倉庫の見学などが行われます。 また、隣接する南消防署で