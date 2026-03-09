リーズはノリッジに3-0で快勝し準々決勝へイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドは現地時間3月8日、FAカップ5回戦でノリッジ・シティとホームで対戦し、3-0で勝利した。リーズの日本代表MF田中碧はスタメン出場し、チームの準々決勝進出に貢献。現地メディアからは、献身的なプレーに対して及第点以上の評価が与えられている。試合は前半20分、MFジャカ・ビヨルのロングボールから好機を作り、FWウィルフリード