山形市でおととしから建設が進められていた山形銀行の新たな本店ビルが完成し、9日竣工式が行われました。銀行業務はもちろん、中心市街地の活性化に向けにぎわいを生み出す場を目指します。佐々木陶子アナウンサー「山形市七日町です。ひと際目を引くガラス張りの建物が新たに出来た山形銀行本店ビルです。七日町の新たなシンボルとなるのでしょうか」山形銀行の新しい本店ビルは、駐車場を含む延床面積がおよそ1万4700平方