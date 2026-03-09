国が発表した最新のコメ5キロあたりの全国の平均販売価格は5か月ぶりに4000円を下回り、下落傾向にあります。山形県内でもいま、5キロ3000円台のコメが出回っています。去年は高騰していたコメの小売価格のいまについて山形市内のスーパーで取材しました。中川悠アナウンサー「こちらのスーパーのコメ売り場には令和7年産のコメが並んでいます。山形県産の『雪若丸』は5キロで3580円と4000円を切る