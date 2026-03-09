東日本大震災から11日で15年です。信州から被災地へ…。下伊那郡松川町で８日、地元の高校生たちが企画した追悼セレモニーが開かれました。「笑顔で過ごせる日常が1日でも早く戻りますように」「3、2、1、0～！」青空へと舞い上がる被災地への思いを乗せた風船。東日本大震災からあさってで15年となるのを前に松川町では追悼セレモニーが開かれました。企画したのは地元、松川高校ボランティア部の生徒たちで、