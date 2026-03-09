山形市の学校法人に借金を引き受けさせ、多額の損害を与えた背任などの疑いで元理事の男が逮捕されました。男は、自身が法人の理事に就任する際、知人を理事に就任させるなどして当初から計画的に法人の乗っ取りを図ったとみられることがわかりました。この事件は、和歌山県紀の川市の自称・不動産管理業・金田充史容疑者（54）が、2021年8月、理事を務める山形市の学校法人で理事会の議事録を偽造して法人が所有する不動産に抵当