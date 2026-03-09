イラン情勢を受け、きょうの株価は先週末より2892円安で取引を終え、過去3番目に大きい下げ幅を記録しました。その理由は原油価格の高騰。私たちの生活にも影を落とし始めています。【写真を見る】ガソリンスタンドで「購入制限」1リットル282円超の試算も運送業界「200円いったらもうもう…」 イラン情勢で原油高騰原油高騰の動きは、私たちの生活にも忍び寄ってきています。都内のガソリンスタンドでは…「200円突破。こ