公立学校のデジタル化の状況について、文部科学省が2025年度の調査結果を公表しました。文科省は、公立の小中高校や特別支援学校などを対象に、各学校でのデジタル化の推進状況や教員の働き方改善への寄与について調査し、結果を公表しました。デジタル化施策で多く取り入れられていたのは、▼児童生徒の欠席・遅刻・早退連絡にクラウドサービスを用いる、▼職員会議などの資料をクラウド上で共有する、▼教職員の情報共有や連絡に