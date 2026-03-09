5日と6日に、薬局を訪れた際のエピソードがX（旧Twitter）でトレンド入り。「どっちが患者のためなのか」などと話題になった。 4日、とあるユーザーが薬局を訪れた時のエピソードをXに投稿。薬剤師が大声で婦人科の薬の説明をしていたことを明かした。さらに「あまりに腹が立ってつい、私の番が来た時『さっきの話、丸聞こえでしたよ？可哀想に』って言っちゃった」（原文ママ）と続けた。この投稿には同