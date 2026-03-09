キリンホールディングス傘下の化粧品大手ファンケルは９日、２０３５年に向けた長期経営構想を発表した。中国を起点とした海外展開の加速や国内での顧客との接点拡大により、売上高に当たる売上収益を３５年に２０００億円とする目標を掲げた。売上収益の目標は、２５年の実績（１１２６億円）の約２倍となる。海外戦略では、電子商取引（ＥＣ）サイトでの販売強化などを通じ、中国からのブランド展開を進める。また、キリン