通称「閉まらずの踏切」踏切でクルマは一時停止をしなければなりませんが、「ほとんどのクルマが停まらない踏切」が、2026年2月にSNSで話題になりました。【え…！】これが「ほとんどのクルマが停まらない踏切」と「ホントに停まらなくていい踏切」です（地図／写真）その踏切は川崎市の工場地帯を貫く「殿町夜光線」と交わる貨物線（神奈川臨港鉄道）の踏切です。大型車が多い4車線の大きな道路に踏切があります。実際に通る