愛知県豊橋市で9日午後、住宅が燃える火事がありました。近くの舗装工事が原因の可能性があるということです。消防などによりますと、9日午後1時ごろ、豊橋市新吉町で行われていた工事の関係者から「ガスの火を使う作業中、隣の建物から煙が出た」と119番通報がありました。アスファルトの舗装工事で使われた火が、隣の敷地の2階建ての住宅に移った可能性があるということです。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められました