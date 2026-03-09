日本航空（JAL）は、東京/羽田〜ドーハ線を3月22日まで欠航することを決めた。運休となるのは、東京/羽田発2月28日から3月21日までと、ドーハ発3月1日から22日までの計44便。同路線は1日1往復を運航している。JALでは中東情勢を踏まえ、「引き続きお客さまと社員の安全を最優先に、国際機関や関係当局からの最新情報を基に、運航方針を検討してまいります」としている。中東各国は領空を封鎖しており、ドーハのハマド国際空港は、