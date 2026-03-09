［J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節］金沢 ０−４ 徳島／３月８日／金沢ゴーゴーカレースタジアムツエーゲン金沢は３月８日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST-A）第５節で、ホームに徳島ヴォルティスを迎えた。０−４の大敗のなかで、今後につながる“気づき”があったのではないか。ボールポゼッションは43パーセント対57パーセントと下回ったが、シュート数は15本対18本とそこまでの大差はな