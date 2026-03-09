赤城乳業は、「ガリガリ君九州みかん」を3月10日から発売する。「ガリガリ君九州みかん」は、みかんアイスの中にガリガリとした食感が特徴のみかんかき氷を入れたアイスキャンディー。九州産みかん果汁を7％使用し、みかんの美味しさ、ガリガリ君の良さである甘さと食べ終わりの氷の爽やかさを楽しめる。2017年から毎年販売を続けており、今年で10年目の取り組みとなる。「ガリガリ君九州みかん」今回のパッケージには、大人気の熊