ゴールドウインは、ノンレクチャーが3月13日に渋谷PARCO運営のZERO GATE（渋谷スペイン坂）にオープンする「NONLECTURE books／arts」内に、同社のフィロソフィーを表現する常設スペースを設ける。同社は「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」というパーパスを掲げ、人と自然の関係を考える取り組みを継続してきた。同常設スペースでは、展示や選書を通じて、本、アート、写真、哲学などの多分野を横断することで、プロ