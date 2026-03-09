¡Ö¡ô3776 CENTURY Travia¡×¥×¥é¥Á¥ÊËüÇ¯É®¤Ï¡¢´¥¤«¤Ê¤¤ËüÇ¯É®¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¡ô3776 CENTURY¡Ê¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡Ë¡×È¯Çä¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¡¢¿·¤·¤¤É®µ­´¶¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥Ú¥óÀè¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡ô3776 CENTURY Travia¡Ê¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥È¥é¥ô¥£¥¢¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£1978Ç¯¡¢ÍýÁÛ¤ÎËüÇ¯É®¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¡ô3776¡×¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÉ¸¹â¡á3776m¤ËÍ³Íè¤·¤¿¤³¤ÎËüÇ¯É®¤Ï¡ÈÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎËüÇ¯É®¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤