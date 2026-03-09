バーレーンの首都・マナマ近くにイランのドローンが落下し、これまでに子どもを含む市民32人がけがをしました。ボンネットの上には破片が散乱し、車の窓には穴が開いています。道路でけが人の手当をする市民の姿もあります。バーレーン保健省によりますと、9日未明、イランの飛翔体が落下し、首都マナマの南にあるシトラ地区で、生後2カ月の乳児や7歳と8歳の子どもを含む32人がけがをしました。地元メディアなどはイランからのドロ