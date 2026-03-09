牛丼チェーン「すき家」などを展開する外食大手ゼンショーホールディングス（ＨＤ）は９日、２０２６年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせて平均月２万９２１９円（６・７％）の賃上げを実施することで労働組合と妥結したと発表した。ベアは１万３９５６円で、１４年連続となる。対象はグループ会社への出向者を含むゼンショーＨＤの正社員１４９１人。２６年入社の新入社員の初任給も引き上げ