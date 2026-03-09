週明け９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１７００円６６銭（３・５４％）安の４万６３３４円５８銭だった。３営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２８５銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２８９２円１２銭（５・２０％）安の５万２７２８円７２銭と、歴代３番目の下落幅を記録した。両株価指数とも大幅な値下がりとなっ