川が氾濫し、あふれ出した濁流が街をのみ込みました。建物の間を通る道は川のようになっています。南米のペルー南部で6日、降り続いた大雨によって洪水が発生。住民らは泥だらけになりながら家の荷物を運び出していました。被害は駐車場にも及び、車はタイヤの高さまで泥に沈んでいました。映像では、濁流によって巨大な石がいくつも流されてきているのも確認できます。この洪水発生の1週間ほど前には、ペルー北部で激しい雨による