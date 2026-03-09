美容医療が進化した昨今、簡単にスピーディに美しくなろうとする人が増えている。87歳現役のトータルビューティクリエイター川邉サチコさんは「本物の美しさを手に入れるには、日々の努力が必要だ」という――。※本稿は、川邉サチコ『87歳。“私基準”で生きる』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。撮影＝奥村康人（NEWS）■美醜は生まれもった造形では決まらないあなたにとって「美」とはいったい何でしょうか。何を