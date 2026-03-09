ボートレース界のエンターテイメント集団「ポンコツ会」が９日、ボートレース平和島でトークショーを行った。今回は会長の大庭元明をはじめ西山貴浩、林恵祐、森高一真、斉藤仁、須藤博倫、宮之原輝紀の７人が参加。いつも通り西山を中心に軽妙なトークを繰り広げ、満員となった会場を盛り上げた。浜名湖オールスターのファン投票で２位となった西山は「本当にありがとうございます」と深々と頭を下げた。その一方で「１位の