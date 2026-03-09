「第１８回ＣＤショップ大賞２０２６」が９日、都内で開催された。同賞は、２０２４年１２月１日〜２５年１１月３０日に発売された邦楽のアルバム新譜が対象。全国のＣＤショップ店員が投票に参加した。新人の素晴らしいアルバムに贈られる大賞〈青〉には、５人組ロックバンド「ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ」の「ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａｙｏｒｉａｉｗｏｋｏｍｅｔｅ」が輝いた。ギター＆ボーカルの清水正太郎は、「